Caminhoneiro foge sem prestar socorro após acidente em Irani 22/10/2024 - 10h44 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h05 )

Um caminhoneiro fugiu do local de um acidente sem prestar socorro após colidir com um veículo da Secretaria de Saúde de Irani, no Oeste Catarinense. O incidente ocorreu nesta segunda-feira na região de Ponte Serrada. Testemunhas relataram que o caminhoneiro não parou para ajudar as vítimas, que sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital. O motorista já foi identificado pelas autoridades.

