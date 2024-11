Caminhoneiro do Amor Aclr|Do canal Sula Miranda no YouTube 27/11/2024 - 18h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h06 ) twitter

Caminhoneiro do Amor na versão "Acústico" também faz parte do EP Romântica que você encontra em todas as plataformas digitais 😊

Corre lá na sua favorita e ouça agora!!!

#sulamiranda #rainhadoscaminhoneiros #shorts

