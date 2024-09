Caminhoneiro ajuda tatu a se hidratar e refrescar Aclr|Do canal Record News no YouTube 01/09/2024 - 18h30 (Atualizado em 02/09/2024 - 01h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em um momento de calor e seca intensos em algumas regiões do país, um caminhoneiro, que estava indo levar uma mercadoria em uma fazenda na região de Nova Mutum, em Goiás, parou a viagem para dar água para um tatu que estava "morrendo" de sede na estrada. O animal se deliciou com o refresco e a hidratação oferecidos em um gesto de bondade do homem.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.