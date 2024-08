Caminhões caem de garagem e atingem casas em Olinda Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 15/08/2024 - 12h31 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h19 ) ‌



Em Olinda, dois caminhões caíram em uma garagem e atingiram duas casas. Imagens do circuito de segurança mostram um funcionário da distribuidora ligando o caminhão. O veículo saiu em velocidade e colidiu com outro que estava à frente. O homem tentou frear sem sucesso, resultando na queda dos dois caminhões sobre as residências.

