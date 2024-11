Caminhão tombado na BR-376 gera preocupação e bloqueio no tráfego Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 14/10/2024 - 15h14 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas entradas de emergência foram registradas em uma das áreas de escape da BR-376, destacando a importância desses dispositivos de segurança. Na primeira ocorrência, um caminhão que transportava 30 toneladas de carne tombou ao final da área de escape, gerando um grande transtorno. O incidente chamou a atenção de motoristas que passavam pela rodovia e destacou a necessidade de cautela nas estradas. A equipe da Tribuna do Povo esteve no local para acompanhar o resgate e a remoção do veículo, trazendo detalhes sobre a situação e as repercussões no trânsito.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.