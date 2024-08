Caminhão tomba na rodovia BR-050 e deixa motorista ferido | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 13/08/2024 - 08h16 (Atualizado em 14/08/2024 - 02h07 ) ‌



Motorista de um caminhão ficou preso às ferragens depois que o veículo tombou na BR-050, no quilômetro 31 da rodovia entre Araguari e Catalão. Segundo informações, o motorista de 38 anos perdeu o controle do veículo ao realizar uma curva, tombando em uma área de ribanceira de difícil acesso. O caminhão, que estava carregado com ração para cachorros, ficou com a cabine bastante danificada.

Apesar de ficar preso às ferragens, o motorista estava consciente e foi socorrido por uma equipe médica da concessionária, sendo encaminhado a uma unidade hospitalar com uma fratura exposta em uma das pernas. O trecho da rodovia onde ocorreu o acidente foi interditado para a remoção do veículo e para a realização dos trabalhos de perícia.

