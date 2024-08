Caminhão tomba em ribanceira na BR-101, em Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 28/08/2024 - 08h39 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h22 ) ‌



Um caminhão tombou em uma ribanceira na BR-101, em Joinville, agora há pouco. A repórter Isabela Corrêa acaba de chegar ao local do acidente e traz as primeiras informações ao vivo. As autoridades foram acionadas para atender a ocorrência, e ainda não há detalhes sobre feridos ou as causas do acidente.

