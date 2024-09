Caminhão tomba após pneu estourar na Rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 11/09/2024 - 09h30 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h42 ) ‌



Um caminhão tombou no canteiro central da Rodovia Anhanguera após um dos pneus estourar, na manhã desta terça (10), em Ribeirão Preto. O motorista do veículo seguia no sentido Interior quando aconteceu o acidente; ele teve ferimentos leves e foi socorrido.

*Reportagem exibida em 10/09/2024.

