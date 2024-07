Caminhão-tanque explode em rodovia do Pará. 📲 #RecordNews #shorts

Aclr |Do canal Record News no YouTube

Um caminhão-tanque explodiu em uma rodovia do Pará e deixou oito pessoas feridas com queimaduras de 2º e 3º graus. O momento da explosão foi gravado por quem estava próximo ao veículo. A bola de fogo vai na direção das pessoas que gravavam o caminhão já em chamas parado no acostamento. Elas correm para se proteger da explosão. O caminhão-tanque transportava gás altamente inflamável. O veículo ficou totalmente destruído. Segundo o motorista, o fogo começou no pneu. Entre os feridos estão três bombeiros acionados para controlar o incêndio.

