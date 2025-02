Caminhão-tanque atinge outro veículo de carga e explode em Arapoti (PR) Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 13/02/2025 - 12h55 (Atualizado em 15/02/2025 - 01h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um caminhão-tanque explodiu após atingir outro veículo de carga em rodovia de Arapoti (PR). O motorista se jogou da cabine para escapar do fogo, caiu de um viaduto e. surpreendentemente, saiu andando apesar da altura da queda. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas. Ninguém ficou gravemente ferido durante o incidente.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.