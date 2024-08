Caminhão sem freios arrasta carros e moto em São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 17/08/2024 - 12h52 (Atualizado em 18/08/2024 - 02h02 ) ‌



Um caminhão perdeu os freios e colidiu com dois carros e uma moto na Avenida Morumbi, zona sul de São Paulo. O acidente ocorreu em frente a um ponto de ônibus que estava vazio no momento, por sorte. Câmeras de segurança registraram o momento da colisão. Duas pessoas dos veículos atingidos foram levadas para hospitais com estado de saúde considerado grave. Um idoso ficou preso nas ferragens de um dos automóveis envolvidos. O motorista do caminhão também precisou ser encaminhado ao hospital.

