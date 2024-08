Caminhão roubado com carga de pneus é recuperado em Patrocínio | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/08/2024 - 11h37 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h02 ) ‌



Um caminhão baú carregado de pneus, que havia sido roubado na BR-153, quilômetro 200, próximo ao trevo de Frutal no domingo, foi recuperado em Patrocínio após denúncias anônimas. O veículo foi encontrado estacionado em um pátio de um posto de combustíveis no bairro São Benedito, e um jovem de 26 anos foi encontrado dentro do caminhão.

Embora a carga não estivesse no local e um bloqueador de sinal estivesse presente, uma pesquisa com a Polícia Civil de São Paulo confirmou que o caminhão havia sido roubado. O jovem alegou ter feito um acordo com os autores do roubo para levar o veículo até a cidade de Indianópolis, onde a carga de pneus foi transferida para outro carro. Após a transferência, o jovem seguiu com o caminhão roubado para Patrocínio, onde esperava instruções para abandonar o veículo, recebendo uma quantia em dinheiro pelo serviço. O rapaz foi preso em flagrante e levado à delegacia, enquanto o caminhão foi encaminhado para o pátio.

