Caminhão pega fogo dentro de túnel em importante via expressa do Rio de Janeiro Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 26/08/2024 - 21h25 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h58 ) ‌



Um caminhão pegou fogo em um túnel na Via Amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. A fumaça se espalhou pelo túnel e as pistas precisaram ser interditadas. Bombeiros de dois quarteis foram acionados para apagar as chamas. Apesar do susto, ninguém se feriu.

