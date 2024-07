CAMINHÃO INCENDIADO: BOMBEIRO TEM QUEIMADURAS E ESTÁ EM ESTADO GRAVE Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 24/07/2024 - 14h19 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h23 ) ‌



Matéria exibida no dia 22/07/2024

UM INCÊNDIO SURPREENDENTE NO SUDOESTE DO ESTADO. UMA CAMINHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CARREGADO DÁGUA, PEGOU FOGO ENQUANTO ATENDIA UMA QUEIMADA NA ZONA RURAL DE RIO VERDE. O CAMINHÃO FOI TOTALMENTE DESTRUÍDO. E O MOTORISTA, QUE TENTOU A TODO CUSTO, SALVAR A VIATURA, ACABOU SE QUEIMANDO COM GRAVIDADE.

