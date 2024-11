Caminhão está parado há quase duas horas na Beira-Mar em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/10/2024 - 10h02 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h19 ) twitter

A Casan inicia esta semana uma nova etapa do plano de recuperação da Lagoa da Conceição, em resposta ao rompimento da estação de tratamento que ocorreu há três anos. O repórter Arliss Amaro traz detalhes sobre os trabalhos que serão realizados para restaurar a área e os benefícios esperados para o meio ambiente e a comunidade local. Um caminhão está parado há quase duas horas na Beira-Mar de Florianópolis, causando transtornos no trânsito local. Os motoristas enfrentam dificuldades para se deslocar na região. Acompanhe as atualizações sobre a situação e as possíveis soluções para o problema.

