Caminhão desgovernado invade casa e deixa um morto e três feridos, no Rio

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas depois que um caminhão de lixo desgovernado invadiu uma casa na Baixada Fluminense. A suspeita é de que uma falha nos freios do veículo. A Polícia Civil pretende ouvir o motorista para apurar as causas do acidente.

