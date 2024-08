Caminhão com gasolina pega fogo na BR-101, em Imbituba Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/08/2024 - 08h08 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h45 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um caminhão carregado de gasolina pegou fogo nesta segunda-feira (12), bloqueando completamente a BR-101 na altura do quilômetro 282, na região de Imbituba, Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente ocorreu após uma colisão traseira com outra carreta. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de diversas cidades foram acionadas para combater o incêndio, com apoio da PRF e da concessionária responsável pela rodovia. Uma fila quilométrica se formou devido ao bloqueio total da BR-101. O motorista do caminhão sofreu lesões leves e foi encaminhado ao hospital, enquanto o condutor da carreta saiu ileso.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.