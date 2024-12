Caminhão com bobinas de aço quase cai no mar no Porto de São Francisco Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/12/2024 - 09h45 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h37 ) twitter

Um caminhão carregado com bobinas de aço perdeu o freio e quase caiu na água no Porto de São Francisco do Sul na manhã deste domingo, 01 de dezembro. Parte da carga foi parada no mar, e imagens mostram o veículo suspenso na margem da estrutura. Felizmente, não houve vítimas, e a navegação na região não foi comprometida. Segundo a administração do terminal portuário, equipes de mergulho e um grande número serão mobilizados para retirar os materiais do fundo do mar. O incidente chama atenção para a segurança no transporte de cargas pesadas.

