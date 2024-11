Caminhão carregado de pneus tomba e congestiona Rondon Pacheco | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/10/2024 - 14h08 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h47 ) twitter

Um acidente envolvendo um caminhão causou transtornos no trânsito na alça de acesso da Avenida Rondon Pacheco com o viaduto Delermando Lima, na BR-050, próximo ao bairro Custódio Pereira, em Uberlândia, na manhã desta quarta-feira (30).

De acordo com informações iniciais, o motorista teria perdido o controle do veículo, que tombou na pista e espalhou uma carga de pneus pela via. O incidente ocasiona um congestionamento na região.

