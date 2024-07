Caminhão baú pega fogo na BR-365 próximo a Uberlândia | Balanço Geral Sábado

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

‌



A+

A-

Um caminhão baú foi tomado por chamas na noite de ontem na BR-365, próximo a Uberlândia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início após o estouro do pneu esquerdo do cavalo trator, as chamas se alastraram rapidamente para o compartimento de carga.

Ao chegarem ao local, os bombeiros depararam-se apenas com fumaça saindo pelas frestas das portas traseiras. O motorista do veículo informou que as portas só podiam ser destravadas por satélite, porém, o comando não foi realizado com sucesso. Diante da situação, os bombeiros optaram por forçar a abertura das portas com cautela, para evitar uma possível explosão.

Após a abertura das portas, um pequeno foco de incêndio foi localizado no fundo do baú. Para combatê-lo, os bombeiros utilizaram espuma e água do ABTS, com o apoio de um caminhão pipa da Ecovias. Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=J4GPfWAzt4k

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=bS6AbAdpfeo

👉 https://www.youtube.com/watch?v=UroTCdH4SWQ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #fogo #caminhão

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.