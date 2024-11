Camile Mota: a jovem da roça que conquistou a internet | Agro Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/11/2024 - 07h47 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h00 ) twitter

Camile Mota, uma adolescente de 15 anos, tornou-se um fenômeno digital ao compartilhar nas redes sociais o dia a dia de sua vida na roça, acumulando mais de 400 mil seguidores no Instagram e milhões de visualizações no YouTube. Moradora de uma pequena comunidade rural no noroeste mineiro, entre Lagamar e Vazante, Camile mostra, com simplicidade e carisma, o cotidiano no campo, desde o preparo de receitas típicas e a lida com os animais até a rotina escolar. Os vídeos culinários, em especial, são destaque e têm conquistado uma audiência diversificada.

A jornada de Camile como influencer começou cedo, aos 10 anos, e foi impulsionada pelo apoio do pai, Daniel, que administra suas redes sociais. Em um período de dificuldades financeiras, agravado pela pandemia e pelo desemprego do pai, os vídeos da menina trouxeram alento à família. O primeiro salário de Camile, de R$ 933, foi doado integralmente para a compra de alimentos, um gesto que evidenciou seu compromisso com as raízes e valores familiares. Além do sucesso online, a jovem já participou de encontros com outras figuras digitais e venceu concursos de culinária, sem deixar que a fama abale sua essência.

O sonho de Camile é continuar crescendo nas redes e ajudando a família. Para quem deseja seguir o mesmo caminho, ela destaca que o sucesso demanda dedicação e paciência, mas a recompensa está em levar o estilo de vida rural para um público cada vez maior.

