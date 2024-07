Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Camila Busnello relembra dificuldades na cobertura das enchentes no litoral de SP | TBT DE 20 ANOS

Alto contraste

A+

A-

Quinta-feira é dia de TBT e de relembrar histórias boas! Que tal relembrar algumas das reportagens marcantes do Domingo Espetacular durante seus 20 anos? No TBT de hoje (13), a repórter Camila Busnello relembra a cobertura que fez das enchentes no litoral de São Paulo em 2023. Ela conta que estava de folga em uma das praias atingidas quando foi convocada para fazer reportagens sobre a tragédia. Além disso, Camila fala das dificuldades que enfrentou durante o processo de reportagem.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.