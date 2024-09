Câmeras registram disparos de homem contra a ex-mulher e os filhos em SC Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 31/08/2024 - 13h27 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h22 ) ‌



Edineia Teles, de 34 anos, e seus dois filhos de 2 e 4 anos foram encontrados mortos em um carro carbonizado na ribanceira do município de Ibirama. O ex-marido de Edineia, Gilson Haskell, confessou ser o autor dos crimes.

Crime ocorreu após Edineia ter solicitado uma medida protetiva contra Gilson na delegacia de Presidente Getúlio no dia 29 do mês anterior. Ela havia se mudado com os filhos para um apartamento cerca de um mês antes dos eventos que levaram ao crime.

Câmeras de segurança registraram disparos na casa onde o casal morava anteriormente. Após a descoberta dos corpos pela polícia devido à busca iniciada por familiares e amigos da vítima, Gilson foi localizado em uma lanchonete no Paraná enquanto tentava fugir para o Paraguai.

