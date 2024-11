Câmeras flagram quadrilha furtando carteira de idosa no centro de Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/11/2024 - 07h32 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um furto flagrado por câmeras de segurança em uma loja no centro de Uberlândia revelou a atuação de uma quadrilha especializada. O crime ocorreu na Avenida Afonso Pena, onde uma idosa teve a carteira furtada enquanto fazia compras. As imagens mostram o grupo em ação coordenada: duas mulheres e um homem distraem a vítima enquanto um dos suspeitos usa um cabide para esconder os movimentos e subtrair os pertences. Dentro da carteira estavam documentos e uma grande quantia em dinheiro.

A vítima, que havia sacado um benefício pouco antes do ocorrido, suspeita que os criminosos a seguiram até a loja. O furto só foi percebido no momento do pagamento. Ela registrou um boletim de ocorrência e conseguiu bloquear os cartões, mas lamenta a perda do dinheiro. Segundo a Polícia Civil, este tipo de crime é comum nesta época do ano, devido ao aumento da circulação de dinheiro e ao movimento nas áreas comerciais.

De acordo com o delegado responsável, a ação demonstra características de quadrilhas especializadas, em que cada integrante tem uma função: distrair, furtar e garantir a fuga. Ele reforça a importância de redobrar os cuidados, principalmente em locais movimentados. Casos como este alertam para a necessidade de atenção extra durante as compras de fim de ano, período em que furtos e roubos tendem a aumentar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=1ZYEAHf9oVM

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=oLXK3tnU9Jk

👉 https://www.youtube.com/watch?v=hV6nKnijXQs

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.