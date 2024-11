Câmeras flagram momento em que homem é morto durante assalto, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 05/11/2024 - 09h05 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h37 ) twitter

A Polícia Civil investiga a morte do comerciante Willian José Cabral, de 35 anos, ocorrida no último sábado (2), no bairro Alexandre Balbo, em Ribeirão Preto. Câmeras de segurança registraram o momento em que Willian, que está com o carro parado em frente à casa da sogra, é abordado por dois criminosos de moto. O garupa abre a porta do carro e começa a discutir; Willian desce, arremessa um objeto contra a dupla e tenta fugir, mas o bandido persegue e atira. Os criminosos fugiram levando uma corrente de ouro e um celular da vítima. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

*Reportagem exibida em 04/11/2024.

