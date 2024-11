Câmeras flagram momento em que homem é arremessado de caminhão em movimento no Anel Rodoviário Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 08/11/2024 - 09h42 (Atualizado em 10/11/2024 - 01h24 ) twitter

Um acidente impressionante foi registrado por câmeras de segurança de imóveis às margens do Anel Rodoviário, no bairro Nazaré, em Belo Horizonte, na tarde de terça-feira, 5 de novembro. Um homem caiu de um caminhão em movimento logo após o veículo fazer uma curva em alta velocidade. Imagens mostram o momento em que a porta do lado do carona se abre, e o ocupante é arremessado para a pista. Por sorte, um caminhão que vinha logo atrás conseguiu parar a tempo, evitando uma tragédia.

O caminhão que transportava botijões de gás e vasilhames de água quase tombou na curva. Não está claro se a porta se abriu sozinha ou se o homem pulou devido ao risco de tombamento. Após cair, ele se levantou rapidamente, correndo de volta para o veículo. O motorista do caminhão conseguiu frear a tempo, assim como os outros motoristas que vinham atrás. Após o ocorrido, o condutor acelerou novamente, e os dois seguiram viagem.

