Câmeras flagram invasão e furto em residência em bairro Nova Uberlândia | Balanço Geral Manhã
20/08/2024 - 09h18 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h59 )



A cidade de Uberlândia registrou mais um caso de invasão e furto em residência na manhã desta segunda-feira (19). De acordo com informações da Polícia Militar uma casa localizada na Rua Alexi Abraão, no bairro Nova Uberlândia, foi alvo de criminosos. As imagens das câmeras de segurança de vizinhos registraram toda a ação dos bandidos.

Após arrombar o portão da residência, os criminosos invadiram a casa e furtaram diversos objetos de valor, como uma televisão de 4 mil reais e joias avaliadas em 6 mil reais. A ação durou poucos minutos e os ladrões fugiram em uma motocicleta que estava estacionada próximo ao local do crime. A vítima, que havia saído de casa pouco antes da invasão, retornou e constatou o furto. O prejuízo total estimado é de 10 mil reais, incluindo o conserto do portão danificado.

A Polícia Militar foi acionada e realiza rastreamentos para localizar os criminosos. A ocorrência foi registrada na delegacia de plantão para as devidas investigações.

