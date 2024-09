Câmeras flagram homem ateando fogo em terreno em Santa Luzia | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/09/2024 - 08h53 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h40 ) ‌



Na tarde de sábado, um homem foi flagrado ateando fogo em um terreno no bairro Santa Luzia, em Uberlândia. O incidente ocorreu na Rua Josefa Dantas Azevedo e foi registrado pela câmera de segurança de uma residência. As imagens mostram uma caminhonete branca se aproximando do local, e o motorista, vestido com camisa xadrez, atira algo pela janela do passageiro, logo em seguida, as chamas começam a se espalhar rapidamente.

Os moradores da região agiram rapidamente e conseguiram controlar o incêndio antes que ele se alastrasse. O terreno, de propriedade particular, estava cercado, mas a grama seca e a vegetação rasteira facilitaram a propagação do fogo. A Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos, porém, até o momento, o suspeito ainda não foi identificado.

