Câmeras flagram furto de equipamentos de músico em Uberlândia | Cidade Alerta Minas

Uma câmera de segurança registrou o furto de equipamentos de um músico, em Uberlândia. O crime aconteceu no bairro Custódio Pereira, quando um criminoso arrombou o vidro de um carro estacionado e levou diversos itens de trabalho da vítima, que estava se apresentando em uma casa de eventos. Ao término do show, o músico recebeu a notícia e constatou um prejuízo estimado em R$ 10 mil.

As imagens mostram o momento em que o suspeito, em uma motocicleta, se aproxima dos veículos estacionados na rua. Ele para próximo ao carro vermelho da vítima, observa o interior do veículo e, em seguida, posiciona a moto de forma estratégica. Minutos depois, o homem desce, quebra o vidro e realiza o furto em duas viagens, levando consigo todos os equipamentos.

Além da perda dos itens, que representam o sustento de seu trabalho, o músico ainda terá que lidar com os custos do conserto do vidro quebrado. O caso foi encaminhado às autoridades, e a investigação conta com as imagens para identificar o responsável pelo crime.

