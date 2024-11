Câmeras flagram furto de duas motos em condomínio de Uberlândia | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/10/2024 - 10h28 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h47 ) twitter

Na madrugada de hoje, dois homens foram flagrados furtando duas motocicletas em um condomínio localizado no bairro São Jorge, em Uberlândia. O crime ocorreu por volta da meia-noite e trinta e durou menos de dez minutos, sendo registrado pelas câmeras de segurança do local. Imagens mostram os indivíduos usando capacetes enquanto percorriam o estacionamento, onde conseguiram acessar e levar as motos.

De acordo com testemunhas, os criminosos tentaram inicialmente destravar o portão de entrada do condomínio antes de invadirem o estacionamento. Os moradores acreditam que a ação possa estar relacionada a uma obra em andamento nos fundos dos prédios, o que pode ter proporcionado uma oportunidade para a abordagem. Uma das motocicletas levadas é uma Honda Titan, cor cinza chumbo, modelo 2023/2024, com placas SHX-2E79.

A Polícia Militar já teve acesso às imagens das câmeras de monitoramento e está investigando o caso na tentativa de identificar os assaltantes. A segurança do condomínio e a prevenção de furtos têm sido uma preocupação crescente entre os moradores, que aguardam medidas eficazes para evitar novos incidentes.

