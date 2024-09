Câmeras flagram criminosos levando tudo de loja recém-inaugurada em Santa Mônica Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/09/2024 - 09h26 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h41 ) ‌



No bairro Santa Mônica, criminosos arrombaram a porta de uma loja recém-inaugurada na Avenida José Paes de Almeida, fazendo um verdadeiro limpa. A loja, que havia sido inaugurada há apenas três semanas, teve roupas, calçados, acessórios, notebook e até cabides furtados. Um vizinho flagrou o momento exato em que um dos bandidos colocava as mercadorias dentro de um carro Uno, usado para a fuga.

As imagens de segurança do estabelecimento também mostram o grupo de criminosos fugindo pelas ruas do bairro. A Polícia Militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência, dando início às investigações para localizar os responsáveis pelo crime.

