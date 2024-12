Câmeras flagram adolescente sendo perseguida por homem enquanto ele se masturbava em rua de BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 03/12/2024 - 15h02 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h48 ) twitter

Uma adolescente foi alvo de importunação sexual quando voltava da escola, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, no dia 22 de novembro. O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram a vítima andado rápido e logo atrás vem o suspeito, se masturbando.

Assustada com a aproximação do homem, a adolescente corre. Ao perder a garota de vista, o suspeito volta pela rua em que perseguia a vítima. Chovia no momento do ocorrido e, por isso, não havia movimentação na via.

A família só teve acesso aos vídeos dias depois do acontecido. Nesta segunda-feira (02), depois de procurar duas delegacias e não conseguir registrar a ocorrência, a família foi atendida na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e protocolou a denúncia.

A Polícia Civil deu início as investigações no intuito de identificar e prender o suspeito.

