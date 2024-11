Câmeras flagram acidente entre moto e ônibus que matou motociclista, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 14/11/2024 - 09h10 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h31 ) twitter

Continua no Instituto Médico Legal (IML) o corpo do motociclista Vinicius Tenório Santos, de 34 anos, que morreu após se envolver em um acidente na manhã desta quarta (13), na avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto. Vinícius perdeu o controle e bateu a moto na traseira de um ônibus, antes de atingir um poste; uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente.

*Reportagem exibida em 13/11/2024.

