Câmeras de segurança revelam momento em que mulher é morta por policial no Rio Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 14/08/2024 - 12h23 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Câmeras de segurança da avenida Brasil, no Rio de Janeiro, registraram o momento em que o carro de Elaine Esteves Pereira colidiu com o carro de policiais. Após a colisão, policiais civis dispararam contra o carro. O veículo parou alguns metros adiante. A vítima foi atingida por um tiro de fuzil nas costas e morreu no local. O carro da mulher foi levado para a Divisão de Homicídios para perícia e apresentava pelo menos cinco marcas de tiros. A corregedoria da Polícia Civil está conduzindo a investigação sobre o caso. Os agentes envolvidos já prestaram depoimento e as armas utilizadas passarão por perícia.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.