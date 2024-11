Câmeras de segurança registram furto de duas kombis em Belo Horizonte Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 21/10/2024 - 15h52 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h37 ) twitter

Nos últimos dias, duas Kombis foram roubadas em Belo Horizonte. Em um dos casos, o veículo foi arrombado e uma mochila foi furtada. No outro, três suspeitos levaram o carro. Câmeras de segurança registraram as ações. Um dos veículos pertencia à vítima há mais de 10 anos, era utilizado para trabalho e não tinha seguro. Veja a matéria completa no vídeo acima.

