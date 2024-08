Camêras de segurança registram criminosos furtando mochila em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/08/2024 - 18h38 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um novo caso de furto foi registrado na Avenida Sacramento, no bairro Martins. As imagens de segurança de um estabelecimento comercial flagraram o momento exato em que dois indivíduos, em uma motocicleta, praticaram o crime. O incidente ocorreu na manhã do dia 5 de agosto de 2024.

O vídeo mostra os suspeitos chegando à Avenida Sacramento em uma motocicleta. Um dos indivíduos, caracterizado por usar uma camisa listrada preta e branca, e outro, descrito como gordinho e vestindo uma camisa azul, se aproximaram do veículo estacionado. Em seguida, um deles quebrou o vidro do carro e rapidamente retirou uma mochila do interior. Após o furto, a dupla fugiu do local em alta velocidade, tomando a direção da Rua Sacramento.

A vítima, Cristiano Pedro, relatou que teve seus pertences eletrônicos e documentos roubados. Ele trabalha na empresa Golden Services, localizada na mesma rua onde ocorreu o crime. Cristiano informou que já registrou um boletim de ocorrência e que as imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia como prova do crime. Infelizmente, a placa da motocicleta não pode ser identificada nas imagens, dificultando a identificação dos suspeitos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=2ZMfo0Vof44

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=WVeA4qS5cRo

👉 https://www.youtube.com/watch?v=TR0Kgna0phg

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.