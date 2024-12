Câmeras de segurança flagram furto de motocicleta no bairro Pompeia, em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 03/12/2024 - 20h13 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h48 ) twitter

Uma motocicleta foi furtada em plena luz do dia no bairro Pompéia, região leste de Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram dois homens em uma motocicleta se aproximando do alvo: uma outra moto, estacionada. A dona da moto levada pertence a uma confeiteira, que estava trabalhando na hora do furto.

