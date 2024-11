Câmeras de segurança flagram casal arrombando porta de prédio com faca em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 31/10/2024 - 14h37 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h34 ) twitter

Um casal arrombou um prédio no bairro Gutierrez, na região oeste de Belo Horizonte. Câmeras do circuito interno do prédio captaram o momento em que os dois ficaram um tempo do lado de fora observando o movimento. Até que o homem conseguiu arrombar a porta com uma faca. Depois, os dois abriram dois carros e furtaram objetos que estavam dentro dos veículos. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

