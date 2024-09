Câmeras de segurança capturam assalto armado em padaria de Uberaba | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/08/2024 - 10h15 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h18 ) ‌



A Polícia está à procura de um criminoso que assaltou uma padaria na Avenida Prudente de Morais, no bairro São Vicente, em Uberaba. O suspeito, que se passou por um cliente, roubou várias notas que estavam no caixa. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram um homem magro, de boné, máscara e blusa azul listrada, se aproximando do caixa e pedindo um maço de cigarros.

Durante o assalto, a gerente da padaria tentou correr para o caixa, mas o criminoso, com a arma apontada para as duas mulheres presentes, acabou pegando a chave e abrindo o caixa ele mesmo. O ladrão levou cerca de R$ 500 e fugiu do local. Notável na gravação é a entrada de uma cliente, vestida com blusa preta e calça azul, que ao perceber a situação, rapidamente saiu do estabelecimento. A Polícia Militar foi chamada e registrou o boletim de ocorrência, mas até o momento, o suspeito não foi identificado nem localizado.

