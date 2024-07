Câmera flagra urso ladrão nos Estados Unidos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/07/2024 - 18h26 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um urso foi capturado após ter roubado um comedouro de pássaros em uma localidade nos Estados Unidos. O animal se aproximou do equipamento e tentou pegar as sementes de girassol. Durante a ação, o conteúdo caiu no chão. Na fuga, o urso levou consigo uma câmera que estava acoplada ao poste do recipiente. As imagens registraram os passos do animal enquanto deixava o local. O proprietário só identificou o autor do roubo no dia seguinte ao assistir ao vídeo gravado.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

Publicidade

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.