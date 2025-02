Câmera do Balanço: Conheça a realidade do submundo das 'Feiras do Rolo' em SP Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/02/2025 - 15h22 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As chamadas 'Feiras do Rolo' são populares em São Paulo, por conta da oferta de produtos com preços baixos. No entanto, elas também são cheias de práticas ilegais. Nelas, podem ser encontrados alimentos vencidos, animais silvestres e produtos sem nota. Em nota, as autoridades locais garantem fiscalizações frequentes junto à polícia civil e militar para combater tais práticas.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.