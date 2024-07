Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Neste domingo (07), um acidente gravíssimo na BR-282, no Oeste, foi flagrado por uma câmera instalada dentro de um veículo. As imagens capturam o momento exato do impacto que resultou em uma fatalidade. O repórter Geovan Petry traz todas as informações sobre o ocorrido, incluindo detalhes do acidente e as condições da rodovia.

