Câmera de segurança registra acidente fatal entre carro e caminhão-guincho | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/09/2024 - 14h24 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um trágico acidente ocorrido na noite de segunda-feira (2), na BR-365, em Patos de Minas, resultou na morte de um homem de 26 anos. A colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão guincho causou a morte instantânea do motorista do veículo menor.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as equipes de resgate encontraram a vítima presa às ferragens, sem sinais de vida. Após realizar o desencarceramento, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil estiveram no local para realizar os trabalhos periciais e apurar as causas do acidente.

A dinâmica do acidente continua sendo investigada, mas a violência do impacto indica que a colisão foi frontal e de alta energia. A Polícia Militar também esteve presente para auxiliar no controle do trânsito e na segurança da área. Após a remoção dos veículos, a pista foi liberada para o tráfego.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=jraeE-rxCN8

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=bS6AbAdpfeo

👉 https://www.youtube.com/watch?v=UroTCdH4SWQ

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #PatosdeMinas #acidente #morte #trânsito

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.