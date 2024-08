Camaru 60 Anos: uma celebração histórica com novas estruturas | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 20/08/2024 - 15h25 (Atualizado em 21/08/2024 - 02h01 ) ‌



A 60ª edição do Camaru, uma das maiores feiras agropecuárias do interior do país, está prestes a acontecer e promete ser um evento memorável. As obras de infraestrutura no Parque de Exposições estão em fase final, com destaque para a pavimentação asfáltica da arena de shows, que recebeu cerca de 11 mil metros quadrados de asfalto. Essa melhoria proporcionará maior conforto e acessibilidade aos visitantes durante os shows e demais atividades.

Além da nova arena, o evento contará com uma série de outras novidades, como a instalação de pisos, camarotes, lounges e um parque de diversões. Para garantir a qualidade e a segurança das instalações, mais de 700 toneladas de estruturas estão sendo utilizadas. O palco principal, com 50 metros de frente e dois telões de LED de alta definição, promete proporcionar uma experiência visual incrível para o público.

A programação do Camaru 60 Anos está repleta de atrações para todos os gostos. A venda de ingressos está a todo vapor e a organização alerta que o lote com os valores atuais se encerra em 11 de agosto. A partir desta data, novos valores serão praticados. Os ingressos podem ser adquiridos online ou em pontos de venda físicos em Uberlândia e Araguari.

