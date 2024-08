Camaru 60 Anos: 10 dias de festa, música e muita emoção Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/08/2024 - 08h49 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h58 ) ‌



O Camaru 2024, um dos maiores eventos agropecuários da região, começa hoje, e os preparativos finais estão a todo vapor para receber mais de duzentas mil pessoas nos próximos dez dias. Este ano, o evento celebra seus 60 anos com uma programação especial, destacando um palco preparado para oferecer tanto grandes shows quanto performances menores, garantindo alta qualidade e impacto visual para todos os espetáculos.

Entre os artistas que passarão pelo palco principal estão Daniel e Luan Pereira no dia 31 de agosto, Luan Santana e Dennis DJ no dia 6 de setembro, Jorge e Mateus no dia 7 de setembro, e a cantora Ana Castela encerrando as apresentações. Além dos shows, a exposição de gado Nelore e a Fazendinha Camaru, com atividades educativas para crianças sobre a cadeia produtiva do leite e a importância do agro, prometem enriquecer a experiência dos visitantes.

Para garantir a segurança e o conforto de todos, um esquema especial foi preparado. O Camaru 2024 se propõe a ser mais do que uma festa agropecuária, servindo como um ponto de encontro de gerações, culturas e histórias, refletindo a rica diversidade do campo e a energia contagiante do Triângulo Mineiro.

