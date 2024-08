Camaru 2024: uma festa de sabores e tradições | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 15h01 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A 22ª edição da Cavalgada Camaru, que acontecerá no dia 25 de agosto, promete ser um evento memorável, repleto de tradição, cultura e, claro, muita comida boa. Além da emocionante cavalgada, que reunirá participantes de diversas cidades, o evento contará com a tradicional "Queima do Alho", uma celebração da culinária mineira e da história dos tropeiros.

Com entrada gratuita, os participantes poderão saborear um verdadeiro banquete de delícias típicas, como costela de chão, almôndegas e carne de lata. Essas iguarias, preparadas com todo o carinho e tradição, estarão acompanhadas por uma variedade de bebidas, garantindo a satisfação de todos os paladares.

Além da gastronomia, a Cavalgada Camaru 2024 contará com apresentações musicais que prometem animar ainda mais a festa. A Mini Boiada de Uberlândia, a Orquestra de Viola em Noite de Lua e a dupla Thalia e Thaleia são algumas das atrações confirmadas, que levarão o melhor da música sertaneja para o evento.

A "Queima do Alho" é um momento especial da Cavalgada Camaru, onde a tradição encontra a gastronomia.

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=-mXZjlyfN8M

👉 https://www.youtube.com/watch?v=bNgXJ47_WpM

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Kv8sOyZbJVc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.