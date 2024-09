Camaru 2024: um marco para o agronegócio brasileiro Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/09/2024 - 14h35 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h42 ) ‌



A 60ª edição do Camaru, a Exposição Agropecuária de Uberlândia, consolidou-se como um marco para o setor agropecuário brasileiro. Com uma estrutura grandiosa e uma organização impecável, o evento demonstrou o potencial e a relevância do agronegócio para o país. A alta qualidade dos animais expostos, a diversidade de produtos e serviços oferecidos e a presença de expositores de renome nacional e internacional transformaram o Camaru 2024 em um verdadeiro show da inovação e da tecnologia no campo.

A celebração dos 60 anos da exposição foi marcada por uma série de novidades e atrações que encantaram o público. A feira apresentou as últimas tendências do setor, com destaque para a agricultura de precisão, a biotecnologia e a sustentabilidade. Além disso, o evento proporcionou aos visitantes a oportunidade de conhecer de perto as mais recentes tecnologias e equipamentos utilizados na produção agropecuária.

