Camaru 2024: emoção, adrenalina e um campeão consagrado | Balanço Geral Manhã
06/09/2024 - 10h04 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h49 )



O Rodeio Camaru 2024 chegou ao seu ápice com a vitória de Kleber Henrique Marques, um jovem peão de Cassilândia, Mato Grosso do Sul, que conquistou o título de campeão do evento. Com uma impressionante pontuação de 77,5, Kleber levou para casa a fivela de campeão e um prêmio de 19 mil reais, além de assumir a liderança no ranking nacional de montaria.

Durante os três dias de competição em Uberlândia, vinte e seis dos melhores atletas do país mostraram todo seu talento em busca de uma boa classificação e do cobiçado passaporte para a maior competição de rodeio do mundo, que ocorrerá no ano que vem nos Estados Unidos. A noite de encerramento foi marcada por um show animado da dupla Emilio e Eduardo, garantindo que a festa continuasse com muita música e celebração para o público presente.

