Camaru 2024: diversão, música e rodeio em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/09/2024 - 15h21 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Camaru 2024 segue a todo vapor, oferecendo uma programação diversificada para todos os gostos. Uma das grandes novidades deste ano é o Ranchão Paranaíba, um espaço dedicado à música eletrônica e ao pagode, que promete agitar as noites do evento. A cada dia, diferentes DJs e atrações musicais se apresentam, garantindo a animação do público.

A grande procura pelo Ranchão Paranaíba já foi comprovada no fim de semana passado, quando cerca de 3.500 pessoas curtiram a festa. Para este fim de semana, a programação está ainda mais agitada, com shows de grandes nomes da música sertaneja e eletrônica. Os ingressos para o Ranchão estão inclusos para quem está nos camarotes, e os demais podem adquirir as pulseiras durante os shows principais ou diretamente no local.

Além do Ranchão Paranaíba, o Camaru 2024 oferece uma programação completa, com rodeio, shows sertanejos, exposições agropecuárias e diversas atrações culturais. A festa, que se estende até o dia 8 de setembro, é uma ótima oportunidade para curtir em família ou com amigos, saborear a culinária regional e aproveitar as diversas opções de lazer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=JFIKgzkOodw

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=U6FLR2dYi9A

👉 https://www.youtube.com/watch?v=YXYRUDgrMUI

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.