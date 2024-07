Câmara dos Deputados aprova urgência para votação da reforma tributária

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para a votação do projeto de lei que regulamenta a reforma tributária. O texto deve ser analisado pelo plenário nesta quarta (10). O presidente da casa, Arthur Lira, suspendeu as comissões durante toda esta semana para concentrar os esforços na análise do texto enviado pelo Executivo.

